Industrie pétrolière : de nouvelles sanctions contre la Russie

(AOF) - Les gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions coordonnées contre le secteur énergétique russe. Par conséquent, les cours du pétrole grimpent ce lundi. En avant-Bourse, aux Etats-Unis, les valeurs du secteur sont en hausse, dont Chevron et Occidental Petroleum.

"Les sanctions du Trésor américain visent les producteurs de pétrole russes Gazprom Neft et Surgutneftegas, ainsi que plus de 180 navires, négociants en pétrole et responsables du secteur de l'énergie, dans le but de restreindre le commerce du pétrole russe et d'accroître les risques géopolitiques", affirme John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Sur le marché pétrolier, le cours du baril de WTI gagne 1,87% à 78 dollars.