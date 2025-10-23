Industrie Le bénéfice d'Atlas Copco est légèrement inférieur aux prévisions, mais la demande reste inchangée à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les commandes et les résultats dans les paragraphes 2 à 5, mise à jour des actions dans le paragraphe 6)

Le groupe industriel suédois Atlas Copco ATCOa.ST a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, légèrement moins importante que prévu, et a prédit que l'activité des clients resterait à son niveau actuel à court terme.

Le bénéfice d'exploitation avant les éléments affectant la comparabilité était de 8,86 milliards de couronnes (941 millions de dollars) contre 9,44 milliards de couronnes l'année précédente sur une baisse des ventes de 3%. Les analystes interrogés par LSEG avaient en moyenne prévu un bénéfice de 8,68 milliards de couronnes.

Les prises de commandes ont chuté de 4 % pour atteindre 40,5 milliards de couronnes, contre 41,0 milliards prévus. Si l'on exclut les acquisitions, les commandes sont toutefois restées inchangées.

La société a déclaré dans un communiqué que la demande pour ses produits et services avait été mitigée au cours du trimestre, mais que les volumes de commandes globaux étaient restés relativement stables par rapport à l'année dernière et au deuxième trimestre.

Atlas Copco, qui a généré l'année dernière environ un quart des revenus du groupe en Amérique du Nord, a déclaré que la hausse des coûts liés aux tarifs douaniers a réduit les marges bénéficiaires dans toutes ses divisions.

Les actions de la société, qui fabrique une large gamme de produits industriels allant des systèmes de traitement de l'air aux équipements de construction et aux outils électriques, étaient à peu près inchangées à 1038 GMT.