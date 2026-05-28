Indra va équiper un centre de formation polonais dédié au transport médical héliporté

Le groupe espagnol fournira un simulateur de vol de niveau D pour hélicoptères EC135 et participera à l'extension du centre de formation de LPR à Varsovie.

Indra Group annonce, avec le groupe polonais NDI, la modernisation du centre de formation des pilotes et équipages de la Polish Air Medical Service (LPR). Le contrat comprend un simulateur de vol complet (FFS) de niveau D pour hélicoptères EC135 P3, configurable pour la version P2 , la construction d'un nouveau bâtiment et la rénovation des installations existantes.

Le simulateur intégrera une fonctionnalité "Roll-in/Roll-out" permettant d'ajouter de futurs cockpits. Selon Indra, la formation sur simulateur peut réduire jusqu'à 40% les heures de vol réelles nécessaires, tout en améliorant la sécurité et en réduisant les coûts d'exploitation.

Indra Sistemas progresse de 5% à Madrid, permettant au titre de signer une performance de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.