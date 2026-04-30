Indra Sistemas déçoit les attentes, le titre recule

(Zonebourse.com) - Les résultats trimestriels sont en hausse mais le consensus était plus ambitieux, notamment après l'intégration de TESS Defence, Hispasat et Hisdesat. Par conséquent, le titre est délaissé : il recule de 3% à Madrid.

Le résultat net publié d'Indra Group atteint 76 MEUR au 1er trimestre 2026, en hausse de 28% sur un an, grâce à l'amélioration opérationnelle. Le consensus était toutefois un peu plus optimiste et tablait sur 84 MEUR.

De son côté, le bénéfice par action (BPA) ressort à 0,43 EUR, en progression de 28,6%, mais sous les attentes (le consensus visait 0,49 EUR).

Le chiffre d'affaires ressort à 1,334 MdEUR en hausse de 15% en données publiées ( 15,2% à taux de change constant). En organique (hors acquisitions et effet devises), l'activité est en hausse de 6%, tirée notamment par la Défense ( 19%) et la gestion du trafic aérien ( 15%), tandis que l'activité Space recule de 24%. Mais là encore, le consensus visait plus haut, à savoir un CA de 1,46 MdEUR.

Des résultats sous les attentes du consensus...

L'EBITDA atteint 194 MEUR, en hausse de 55%, également sous le consensus (219 MEUR), tout comme l'EBIT publié qui ressort à 118 MEUR pour un consensus de 130 MEUR.

Enfin, le free cash flow publié ressort à 1,444 MdEUR, contre 77 MEUR un an plus tôt, un niveau toutefois fortement influencé par des avances liées aux programmes de défense. Retraité de ces effets exceptionnels, le FCF aurait été de -40 MEUR sur le trimestre.

"En conséquence, Indra affiche une position de trésorerie nette de 855 MEUR au 31 mars 2026 (contre 129 MEUR au 31 mars 2025)", souligne Hélène Coumes, qui suit le dossier pour AlphaValue.

Le carnet de commandes d'Indra Sistemas atteint en revanche un niveau record de 20,334 MdsEUR, en hausse de 154%, soutenu par une forte dynamique commerciale ( 56% de prises de commandes), illustrant une visibilité accrue.

... mais des objectifs annuels confirmés

"Les résultats du premier trimestre réaffirment notre engagement à atteindre nos objectifs annuels. Nous sommes pleinement mobilisés pour développer notre empreinte industrielle, promouvoir des accords stratégiques et tirer parti de nos capacités technologiques afin de respecter nos engagements envers nos clients", a commenté le directeur général José Vicente de los Mozos.

Pour 2026, Indra confirme l'ensemble de ses objectifs : un chiffre d'affaires supérieur à 7 MdsEUR (à taux de change constant), un EBIT publié supérieur à 700 MEUR et un free cash flow publié supérieur à 375 MEUR, hors effets spécifiques liés aux programmes de défense.

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