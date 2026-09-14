Indra se renforce dans les technologies quantiques de défense, le titre grimpe

Alors que le groupe espagnol a annoncé se préparer à l'intégration de technologies quantiques dans les futurs systèmes militaires, le titre progressait de plus de 2% à Madrid à l'approche de la mi-séance, autour des 60,5 euros.

Indra Group annonce avoir renforcé son positionnement dans les technologies quantiques appliquées à la défense grâce au projet ADEQUADE, achevé en juin après avoir réuni 31 partenaires de 8 pays européens depuis 2022.

Financé par le Fonds européen de la défense (FED), le programme a notamment fait progresser la navigation résiliente sans système mondial de navigation par satellite (GNSS), la détection avancée des signaux électromagnétiques et les systèmes optroniques de nouvelle génération.

Indra a piloté la définition des scénarios opérationnels et des besoins des missions, ainsi que l'élaboration de la feuille de route destinée à faire évoluer les technologies développées en laboratoire vers des systèmes déployables sur les théâtres d'opérations.

Ces travaux doivent servir de base à de nouvelles phases de développement, de démonstration et d'acquisition, tandis que les technologies concernées présentent également des applications civiles dans la navigation, les communications et l'observation de la Terre.