Indra s'allie à six partenaires dans la surveillance sous-marine

Le groupe espagnol a signé un protocole d'accord avec six industriels afin de développer SIPRIS, une solution intégrée de surveillance et de protection des infrastructures sous-marines reposant notamment sur l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes. A mi-séance, le titre reculait d'environ 3,4% à Madrid, autour des 61,4 euros.

Indra a conclu cet accord avec SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA et Sateliot, à l'occasion du salon Euronaval, organisé à Paris du 3 au 6 novembre 2026. Le projet vise à développer des capacités technologiques souveraines permettant une surveillance continue, de la surface jusqu'aux fonds marins.

Indra assurera la coordination du consortium et l'intégration des différentes technologies, notamment les systèmes de mission navals, les capteurs acoustiques, les véhicules autonomes de surface et sous-marins, ainsi que les communications optiques et satellitaires.

Cet accord constitue une première étape vers le développement d'une solution modulaire, ouverte à d'autres acteurs industriels et technologiques espagnols. Il doit faciliter les démonstrations opérationnelles et les activités conjointes d'intégration et de validation avant une éventuelle commercialisation.