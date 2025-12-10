Indra Nooyi rejoint le conseil d'administration de Honeywell
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 13:48
"Ses analyses stratégiques, son engagement envers l'innovation ainsi que son expertise financière et opérationnelle viendront compléter l'expérience de notre conseil actuel", commente Vimal Kapur, le PDG du groupe industriel diversifié.
Indra Nooyi a été directrice générale de PepsiCo de 2006 à 2018 et présidente de son conseil d'administration de 2007 à 2019. Auparavant, elle a exercé durant 5 ans la fonction de directrice financière du groupe détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker.
Valeurs associées
|190,1700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Une pelleteuse déblaie les décombres du site où au moins vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans ... Lire la suite
-
* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter" * M6 MMTP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 13 euros contre 15,1 euros. * VINCI SGEF.PA - Exane BNP Paribas ... Lire la suite
-
Les Indonésiens de la région d'Aceh Tamiang, dans la province d'Aceh, sont toujours confrontés à des pénuries de carburant et à des difficultés d'accès à l'électricité et à l'eau potable, deux semaines après des inondations meurtrières.
-
Le prix Nobel de la paix attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, a été remis à sa fille mercredi à Oslo, la lauréate, en route pour la Norvège, n'ayant pu arriver à temps pour la cérémonie. En l'absence de sa mère, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer