Indra Nooyi rejoint le conseil d'administration de Honeywell
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 13:48

Honeywell annonce que son conseil d'administration a coopté Indra Nooyi, l'ancienne PDG du groupe agroalimentaire PepsiCo, en tant qu'administratrice indépendante, une nomination qui prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

"Ses analyses stratégiques, son engagement envers l'innovation ainsi que son expertise financière et opérationnelle viendront compléter l'expérience de notre conseil actuel", commente Vimal Kapur, le PDG du groupe industriel diversifié.

Indra Nooyi a été directrice générale de PepsiCo de 2006 à 2018 et présidente de son conseil d'administration de 2007 à 2019. Auparavant, elle a exercé durant 5 ans la fonction de directrice financière du groupe détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker.

