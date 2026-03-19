Indra met fin à un projet controversé avec Escribano M&E
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:15
Indra a indiqué que la société Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) s'était retirée d'un projet d'opération entre les deux entreprises, mettant un terme à un dossier devenu particulièrement conflictuel. Selon l'agence de presse Reuters, cette transaction avait provoqué des tensions entre le fonds public SEPI, principal actionnaire d'Indra avec 28% du capital, et le président du groupe, Angel Escribano, également actionnaire et dirigeant d'EM&E aux côtés de son frère. EM&E détient par ailleurs 14,3% d'Indra, renforçant les inquiétudes liées à un possible conflit d'intérêt.
La veille de cette annonce, SEPI avait demandé des clarifications avant toute poursuite du projet. Selon des informations de presse, le gouvernement espagnol aurait même envisagé d'encourager la révocation d'Angel Escribano. L'exécutif intervient de plus en plus dans les entreprises stratégiques via SEPI, comme en témoigne récemment le changement de direction chez Telefonica, soutenu par les autorités.
L'annonce a fortement pesé sur le titre Indra, qui affiche une baisse de 12,28% sur la séance de ce jeudi.
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