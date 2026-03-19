 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indra met fin à un projet controversé avec Escribano M&E
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:15

Le groupe espagnol de défense Indra a annoncé le retrait d'Escribano Mechanical and Engineering d'un projet d'acquisition qui suscitait de fortes tensions internes et politiques, indique Reuters. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupations liées à des conflits d'intérêts.

Indra a indiqué que la société Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) s'était retirée d'un projet d'opération entre les deux entreprises, mettant un terme à un dossier devenu particulièrement conflictuel. Selon l'agence de presse Reuters, cette transaction avait provoqué des tensions entre le fonds public SEPI, principal actionnaire d'Indra avec 28% du capital, et le président du groupe, Angel Escribano, également actionnaire et dirigeant d'EM&E aux côtés de son frère. EM&E détient par ailleurs 14,3% d'Indra, renforçant les inquiétudes liées à un possible conflit d'intérêt.

La veille de cette annonce, SEPI avait demandé des clarifications avant toute poursuite du projet. Selon des informations de presse, le gouvernement espagnol aurait même envisagé d'encourager la révocation d'Angel Escribano. L'exécutif intervient de plus en plus dans les entreprises stratégiques via SEPI, comme en témoigne récemment le changement de direction chez Telefonica, soutenu par les autorités.

L'annonce a fortement pesé sur le titre Indra, qui affiche une baisse de 12,28% sur la séance de ce jeudi.

Valeurs associées

INDRA SISTEMAS BR-A
44,1800 EUR Sibe -1,07%
INDRA SISTEMAS BR-A
50,0000 EUR Sibe -12,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank