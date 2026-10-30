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Indra dévoilera un nouveau radar naval au salon Euronaval
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 14:45

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Le groupe espagnol va dévoiler un radar numérique de nouvelle génération destiné aux navires militaires européens et alliés, ainsi que plusieurs solutions de surveillance sous-marine et de protection des infrastructures maritimes.

Le radar Prisma-S, fondé sur la technologie numérique 4D AESA (antenne active à balayage électronique), sera officiellement présenté pour la première fois à l'occasion du salon Euronaval qui se tiendra à Paris des 3 au 6 novembre prochains. Ce système multifonction permettra de surveiller simultanément les menaces aériennes et de surface, de soutenir les opérations de lutte antiaérienne et anti-sous-marine et de désigner des cibles à longue distance.

Le groupe présentera également les avancées de NIMBUS, sa plateforme de combat en nuage, testée lors des exercices navals de l'OTAN REPMUS 26. Cette solution permet le partage d'informations en temps réel entre navires, bâtiments de surface sans équipage et drones aériens.

Enfin, Indra met en avant ses technologies de surveillance des infrastructures sous-marines, notamment les gazoducs et les câbles électriques et de communication, ainsi que ses systèmes destinés à améliorer la surveillance, la connectivité et la discrétion des sous-marins.

En début d'après-midi, le titre reculait de 0,75% à Madrid, autour des 65 euros.

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