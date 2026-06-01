Indra déploie le paiement par CB sans contact dans les tourniquets du métro de Madrid

Le groupe espagnol modernise l'accès au réseau en permettant le paiement direct par carte bancaire ou smartphone, sans billet ni application dédiée.

Indra Group annonce avoir équipé le nouveau système de paiement direct par carte bancaire de Metro de Madrid, désormais opérationnel sur l'ensemble du réseau. Le groupe a modernisé 1 200 lecteurs répartis sur 800 points de contrôle et tourniquets, tandis que sa filiale de paiements Nuek a déployé la passerelle reliant le système de gestion du métro aux banques.

La solution permet aux voyageurs d'accéder au réseau avec une carte bancaire ou un téléphone compatible sans contact, sans billet physique. Les trajets sont regroupés sur une base quotidienne et donnent lieu à un paiement unique cumulé, afin de simplifier l'expérience utilisateur, notamment pour les voyageurs occasionnels.

Nuek a également adapté l'infrastructure de paiement pour assurer la gestion sécurisée des validations d'accès, des encaissements, des remboursements et du portail voyageurs. Le projet est cofinancé par les fonds européens NextGenerationEU et renforce la présence d'Indra sur le marché des technologies de transport, où le groupe a déjà déployé des systèmes similaires dans plusieurs villes internationales.

Le titre Indra Sistemas s'adjuge 0,2% à mi-séance à Madrid et signe une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.