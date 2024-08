Indosuez WM : "un marché de l’emploi tendu est un frein pour la désinflation"

(AOF) - "Nous discutons depuis plusieurs trimestres de notre scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Depuis, le mouvement de désinflation se poursuit et la croissance ralentit tout en demeurant résiliente et le marché semble désormais acquis à cette cause", signale Lucas Méric, investment strategist chez Indosuez Wealth Management. Un optimisme qui reflète le fort ajustement des anticipations de croissance depuis 2023, le consensus sur la croissance américaine pour 2024 ayant était révisé de 0,7 % à 2,3 % en 12 mois.

Un réalignement des anticipations qui a porté les marchés financiers, avec un S&P 500 grimpant encore de presque 15% lors du premier semestre 2024, aussi soutenu par la thématique structurelle de l'intelligence artificielle (IA).

"Dans cette quête de l'atterrissage en douceur, la décélération du marché de l'emploi, que nous décrivions dans notre édition de mars 2024 (Jusqu'ici tout va bien), constituait un élément essentiel, à l'heure où l'inflation des services représente le contributeur majeur de l'inflation. En effet, un marché de l'emploi tendu est un frein pour la désinflation, car il supporte le pouvoir de négociation des travailleurs et implique des pressions haussières sur les salaires, part importante de la base de coût des entreprises de services", explique Lucas Méric.

Le rapport entre le nombre de postes ouverts et le nombre de personnes sans emploi permet de mesurer la tension sur le marché du travail. Plus ce ratio est élevé, plus les entreprises peinent à trouver de la main d'œuvre, ce qui donne la part belle aux travailleurs, et réciproquement.

Courant 2022, il existait deux postes ouverts par personne sans emploi, un déséquilibre offre/demande record qui avait propulsé la croissance des salaires jusqu'à un pic de 7 %.

"Dans cette configuration, le rééquilibrage peut s'opérer de deux manières : par une hausse du chômage (offre) ou par une baisse des postes ouverts (demande)", souligne l'analyste.

Il ajoute qu'un "scénario d'atterrissage reposait sur un rééquilibrage s'opérant par la deuxième option, avec une activité économique ralentissant, sans entrainer de dégradation majeure du taux de chômage".

Entre avril 2022 et juin 2024, le nombre de postes ouverts a diminué de près 4,5 millions quand le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 600 000. Une dynamique saine qui a permis au marché de l'emploi de se rééquilibrer sans accroc.