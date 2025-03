Indosuez WM : "Trump pourrait avoir des implications importantes pour le marché du Private Equity"

(AOF) - "Le Private Equity joue un rôle clé dans l’économie américaine, représentant des milliards de dollars d’investissements dans divers secteurs. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025 pourrait avoir des implications importantes pour le marché du Private Equity. Au regard de son premier mandat, les politiques de l’administration Trump pourraient créer à la fois des opportunités et des défis pour les gérants de cette classe d’actifs", explique Daniel Suardi, senior investment manager chez Indosuez Wealth Management.

Bien qu'il soit trop tôt pour savoir ce qui sera accompli durant le second mandat de Donald Trump, certaines attentes sont partagées par de nombreux acteurs du marché.

La politique fiscale sous Trump 2.0 devrait continuer de stimuler la croissance économique, en particulier grâce au prolongement, voire à l'expansion, des réductions d'impôts pour les entreprises et les hauts revenus, ainsi qu'à l'extension de certaines mesures de l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation) et à l'augmentation des dépenses publiques (notamment liées aux infrastructures). Ces mesures pourraient favoriser une consommation plus forte et un investissement accru, soutenant ainsi l'économie américaine dans son ensemble.

Donald Trump a également souligné son intention de prioriser la déréglementation, notamment avec son récent décret exécutif du "10 pour 1" (= 10 règles supprimées pour chaque règlement promulgué), annoncé en début d'année. "Cette déréglementation pourrait être particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent le plus grand segment de la classe d'actifs du Private Equity. De plus, un potentiel assouplissement des mesures antitrust (anti-monopole), renforcées sous l'administration Biden, pourrait permettre de stimuler les transactions de fusion et acquisitions dans de nombreux secteurs, notamment les sorties des grandes entreprises détenues par du Private Equity", fait savoir Daniel Suardi.

La déréglementation anticipée et les politiques pro-business pourraient également créer des conditions favorables pour les entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse (IPO). "Ces dernières années, l'incertitude et la volatilité des marchés, associées à des valorisations faibles ou mal alignées, ont contraint de nombreuses entreprises envisageant une IPO à rester en retrait. Toutefois, avec l'incertitude électorale désormais dissipée, ces entreprises peuvent à nouveau avancer avec une plus grande clarté", précise l'analyste.

Comme durant le premier mandat de Donald Trump, un retour des taxes douanières pourrait impacter négativement la profitabilité et les opérations des sociétés dépendant plus fortement de chaînes d'approvisionnement internationales.

"Comparé à l'économie dans son ensemble, le Private Equity, en tant que classe d'actifs, est surpondéré dans les secteurs liés à la propriété intellectuelle ou aux services. Bien que certaines entreprises soutenues par du Private Equity puissent être affectées, un portefeuille diversifié dans cette classe d'actifs devrait globalement être plus résilient", signale Daniel Suardi.