Indosuez WM : "Les fonds d'infrastructure ont tendance à diversifier leurs investissements"

(AOF) - "Initialement associé à des rendements modestes sur des durées particulièrement longues, le secteur de l’infrastructure connaît une transformation exceptionnelle soutenue par les grandes tendances sociétales autour de la décarbonation, de la digitalisation et de la mobilité. En visant les entreprises de service gravitant autour de ces dynamiques, l’infrastructure achève sa mue pour devenir une classe d’actifs à part entière", souligne Matthieu Roumagnac, head of real assets investments chez Indosuez Wealth Management.

Porté par les opinions publiques et les gouvernements le mouvement de décarbonation s'accélère. La production d'énergies renouvelables, notamment la construction de panneaux solaires et d'éoliennes, présente encore des fondamentaux attractifs même si les incertitudes de la réglementation et les effets de l'inflation sur les coûts incitent à la prudence.

Les fonds d'infrastructure ont par conséquent tendance à diversifier leurs investissements via des entreprises opérant dans le secteur des renouvelables en complément du développement direct des actifs de production. La décarbonation c'est aussi la maîtrise des consommations énergétiques avec les appareils de mesure dans les habitations, les bureaux et les usines. C'est enfin l'électrification des actifs de transports, qu'ils soient à usage individuel ou collectif.

D'autre part, dans un contexte géopolitique durablement instable, les enjeux de sécurité énergétique constituent un puissant argument en faveur des sources d'énergies locales. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique devrait progresser de plus d'un pourcent par an, atteignant 52 % d'ici 2050 contre 20 % aujourd'hui.