Indosuez WM : "les États-Unis sont sur la voie d'un scénario d'atterrissage en douceur"

"Autrement dit, la réponse monétaire consisterait à ignorer une hausse temporaire de l'inflation et à abaisser le taux directeur. Cette approche serait appropriée en réponse aux augmentations tarifaires, à condition que les anticipations d'inflation restent fermement ancrées et n'affectent pas les salaires. Ces derniers seront donc à surveiller", signale Bénédicte Kukla.

Ces deux mesures largement acceptées pourraient atténuer la baisse actuelle de l'inflation des biens. Une remontée temporaire de l'inflation inciterait la Réserve fédérale (Fed) à faire preuve de prudence. Cela ne devrait cependant pas empêcher la Fed de maintenir une politique moins restrictive, même si le taux d'intérêt naturel est sans doute plus élevé.

"L'extension probable des précédentes réductions d'impôts de Donald Trump (TCJA, loi sur les réductions d'impôts et l'emploi) fin 2025 est prise en compte dans notre scénario et devrait aider à maintenir le rythme de la croissance. La mise en œuvre d'un tarif douanier de 60 % sur les produits chinois semble également probable, justifiée par les subventions de production jugées déloyales", souligne Bénédicte Kukla.

(AOF) - "Lors des élections présidentielles de 2024, ce n'était finalement pas un basculement d'un État ou d'un secteur pour Donald Trump, mais un basculement national vers la droite, donnant à Donald Trump un mandat clair pour l'économie américaine et l'américanisation. L'impact sur la croissance dépendra de la mesure dans laquelle Donald Trump tiendra ses promesses électorales intenses", explique Bénédicte Kukla, senior investment manager chez Indosuez Wealth Management.

