Indosuez WM : "le marché actions britannique a atteint une décote record"

(AOF) - "Les investisseurs ont bien accueilli l'absence de majorité absolue à l'issue des élections législatives en France. Le risque d'une augmentation de la pression fiscale s'étant considérablement réduit, les places européennes ont rebondi depuis les résultats. Cependant, l'absence de précédent dans le régime institutionnel français amène de l'incertitude et plus de prudence sur les prochains mois, notamment au vu des défis et difficultés (notamment sur la consolidation de la dette) auxquels devra faire face un parlement divisé", constate Laura Corrieras, equity portfolio manager chez Indosuez WM.

À contrario, la stabilité actuelle du Royaume-Uni contraste avec la volatilité politique qui règne ailleurs en Europe, avec de nouvelles opportunités spécifiques qui émergent après les élections.

Ainsi, la réglementation relative aux permis de construire devrait être assouplie par le nouveau gouvernement et l'électrification accélérée, ce qui devrait soutenir les entreprises exposées au marché domestique.

"En outre, le marché actions britannique a atteint une décote record par rapport à ses homologues mondiaux sur 20 ans. C'est le marché "cœur" pour investir sur la thématique de style Value, en offrant également un rendement en dividendes bien plus élevé que les autres régions", explique Laura Corrieras.

Enfin, le marché suisse regagne progressivement de l'intérêt depuis le mois de mai, aidé par son côté défensif et valeur refuge en cas de hausse de la volatilité dans la zone euro. Ce marché est composé d'acteurs importants des secteurs de la santé et des biens de consommation courante, considérés comme des acteurs de qualité avec un biais défensif, tout en se négociant avec une décote.