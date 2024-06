Indosuez WM lance deux fonds durables

Indosuez Wealth Management a annoncé cette semaine le lancement de deux fonds durables . Le premier, Indosuez Funds - Impact, est une stratégie actions internationales avec un portefeuille concentré. La cinquantaine de titres, de toutes capitalisations, devra répondre à au moins un des objectifs de développement durable de l’ONU. Il pourra aussi investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des fonds, notamment des ETF. Il est classé article 8 selon la réglementation SFDR.

Le second fonds, Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028, est lui classé article 9. Il va investir dans des obligations vertes d’entreprises dont les projets ont un impact positif pour l’environnement, et ayant une maturité jusqu’à 2028. Jusqu’à un quart des encours pourra être investi dans des « social bonds ». Il compte une soixantaine de lignes diversifiées. La notation moyenne minimale des obligations et titres de créance sera BB-, et jusqu’à 10% des encours pourront être alloués aux pays émergents.

L'Agefi