Indosuez WM : "l'économie américaine en bonne voie pour continuer à surperformer en 2025"

(AOF) - "Nos perspectives économiques pour les États-Unis restent constructives, bien que notre scénario comporte son lot d'incertitudes et de risques. Nous révisons légèrement à la hausse nos prévisions de croissance et d'inflation pour 2025 et 2026, reflétant la prise en compte d'une orientation pragmatique de la nouvelle administration américaine en matière de politique économique", souligne Alexandre Drabowicz, chief investment officer pour Indosuez Wealth Management.

"Cette évolution de nos hypothèses de croissance et d'inflation nous conduit à anticiper une approche plus prudente de la part de la Réserve fédérale (Fed), avec un taux directeur attendu à 4% d'ici la fin de 2025 et à 3,5% d'ici la fin de 2026", précise t-il.

L'économie américaine continue de bien se porter, soutenue par une forte consommation des ménages et la croissance de la productivité, avec un PIB en hausse de 3,1 % (en variation trimestrielle annualisée) au troisième trimestre 2024. L'estimation en temps réel de la Fed d'Atlanta pour le quatrième trimestre 2024 est actuellement de 2,7%.

En plus d'une série de données d'activité positives, les chiffres de l'emploi se sont également améliorés après plusieurs mois de données bruitées, avec une moyenne de création d'emplois de 170 000 au cours des trois derniers mois. De plus, la désinflation semble avoir marqué une pause ces derniers mois, avec un IPC de base se stabilisant à 3,3% depuis l'été.

"Pendant ce temps, à l'approche de l'investiture de Donald Trump en tant que 47ème président des États-Unis (le 20 janvier 2025), le marché continue d'évaluer les divers impacts potentiels des politiques de la nouvelle administration. Notamment, certaines préoccupations subsistent quant au fait que la combinaison de mesures fiscales trop accommodantes et l'imposition de tarifs douaniers sur les importations pourraient compromettre le processus de désinflation et les baisses de taux d'intérêt de la Fed", explique Alexandre Drabowicz.

Dans ce contexte, l'économie américaine semble en bonne voie pour continuer à surperformer en 2025, avec des consommateurs soutenus par des bilans financiers sains et des gains des salaires réels, et une croissance de la productivité contrastant avec la stagnation observée en Europe.