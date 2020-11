Indosuez WM et Crédit Agricole CIB créent une division commune pour les clients fortunés

(NEWSManagers.com) -

Crédit Agricole CIB et Indosuez Wealth Management ont annoncé ce 9 novembre la création de la division Private Investment Banking, dédiée à l' accompagnement conjoint des grandes fortunes et holdings familiales. La division est placée sous la responsabilité de Silvia Calvello précédemment banquier conseil et responsable mondiale du Coverage sectoriel Consumer Good, Retail and Business Services au sein de Crédit Agricole CIB.

Private Investment Banking " accompagnera les holdings familiales et leurs actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie de long terme en mettant à profit les synergies entre la banque de financement et d' investissement et la gestion de fortune" , ont expliqué les firmes dans un communiqué. Elle associera les expertises des banquiers conseil et des banquiers privés, sur la plateforme de services de Crédit Agricole CIB, d' Indosuez Wealth Management, et sur l' écosystème du groupe Crédit Agricole.

Une mise en commun des compétences assez classique et que l'on retrouve déjà chez la plupart des concurrents du Crédit Agricole (BNP Paribas, Société Générale, Neuflize OBC...).