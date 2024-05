Indosuez WM affiche toujours une vue positive tactiquement sur le dollar

(AOF) - "Le caractère sinueux et incertain de la dynamique d’inflation à court terme pourrait continuer à peser sur les marchés", affirme Alexandre Drabowicz, chief investment officer, Indosuez Wealth Management. Ce dernier avait notamment abaissé son exposition au risque actions à deux reprises, en mars et en avril, le menant à adopter une vue neutre sur les marchés actions d'un point de vue tactique.

"Cependant, au regard de notre scénario constructif sur la croissance américaine, la poursuite du mouvement de désinflation et le début du cycle de baisses de taux de la Fed, nous gardons une vue stratégiquement positive sur les actions et voyons d'un point de vue tactique les corrections de marché comme des opportunités de saisir des points d'entrée à terme", ajoute-t-il.

"La récente remontée des taux longs nous amène désormais à être plus à l'aise avec la duration, bien que nous continuions de préférer les parties courtes et intermédiaires de la courbe avec notamment une préférence pour la zone euro en raison des divergences de croissance nominale et de politique monétaire entre les deux zones".

Le gérant ajoute que ces divergences "justifient également (sa) vue toujours positive tactiquement sur le dollar qui représente par ailleurs une couverture contre deux risques principaux à (son) scénario" à savoir "une inflation plus rigide qu'anticipé aux États-Unis et une escalade des tensions au Moyen-Orient".