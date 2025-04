Indosuez Wealth Management : signature d'un accord pour acquérir Banque Thaler

(AOF) - Indosuez Wealth Management, filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a signé un accord en vue d’acquérir la totalité du capital de Banque Thaler, banque suisse de gestion de fortune. La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation préalable des autorités de surveillance concernées, et devrait être réalisée durant le second semestre 2025. Cette acquisition porterait le total des actifs sous gestion d’Indosuez Wealth Management à près de 220 milliards d'euros.

Avec ce rapprochement, les clients de Banque Thaler et d'Indosuez pourront accéder à une gamme de produits et d'expertises enrichie. En particulier, les clients de Banque Thaler pourront bénéficier de la solidité du groupe, de son réseau international, de ses capacités multiples en matière de financement, de corporate finance, de fund servicing et de gestion.

"Cette acquisition renforce notre position en Suisse et illustre notre volonté d'apporter à nos clients des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins. Indosuez poursuit sa stratégie de croissance dans un secteur en pleine consolidation et s'impose désormais comme un acteur majeur de la gestion de fortune en Europe", a déclaré Jacques Prost, directeur général d'Indosuez Wealth Management.