Indosuez Wealth Management renforce son ancrage dans le Grand Sud-Ouest

(Zonebourse.com) - Indosuez Wealth Management poursuit son développement régional avec la création d'une direction Grand Sud-Ouest, réunissant sous une même gouvernance ses équipes de Bordeaux et Toulouse, où la banque privée est implantée depuis plus de 40 ans.

Forte de 20 collaborateurs, cette nouvelle organisation vise à étendre la présence d'Indosuez en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et plus largement dans les territoires stratégiques du Grand Sud-Ouest. Elle entend renforcer l'accompagnement des entrepreneurs, dirigeants et familles sur leurs problématiques patrimoniales, juridiques, fiscales et financières, en s'appuyant à la fois sur une expertise locale et sur les capacités internationales du groupe.

La nouvelle direction doit également intensifier les synergies avec les Caisses régionales de Crédit Agricole et les partenaires locaux, notamment les cabinets d'avocats et les fonds d'investissement. Une stratégie qui doit permettre à Indosuez de conjuguer développement régional, proximité avec ses clients et ancrage territorial.

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