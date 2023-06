Indosuez Wealth Management : " Nous privilégions les grandes entreprises rentables "

S'agissant de l'Europe, l'analyste complète : " Nous restons optimistes sur les actions de la zone euro et privilégions toujours les titres de qualité, notamment présents dans les secteurs du luxe et de la santé."

"Cette saison des résultats renforce donc notre volonté de privilégier les acteurs de qualité présentant des bilans sains et des niveaux de marge stables. De fait, certaines entreprises évoquent déjà des difficultés d'accès au crédit, tandis que d'autres annoncent des programmes de rachat d'actions parce qu'elles disposent de liquidités excédentaires", indique-t-elle.

(AOF) - "Depuis un mois, les investisseurs qui surveillent de près les résultats du premier trimestre 2023 aux Etats-Unis ont observé plusieurs évolutions positives : des résultats supérieurs aux attentes du marché, un certain nombre de prévisions optimistes des entreprises, et enfin des analystes commençant à relever leurs anticipations", constate Laura Corrieras, Equity Portfolio Manager, Indosuez Wealth Management.

