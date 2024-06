Indosuez Wealth Management constate une diffusion du rallye des actions

(AOF) - "Actions : Le rallye se diffuse enfin" annonce Laura Corrieras, equity portfolio manager chez Indosuez Wealth Management. "Depuis deux mois, le momentum de marché s’inverse et certaines zones géographiques en retard comme la Chine ou le Royaume-Uni ont connu un fort rattrapage", et "les gains ne se concentrent plus uniquement sur les valeurs de croissance, mais s’étendent aux secteurs cycliques et value".

Les estimations de résultats pour 2024 jusqu'en 2026 ont été révisées à la hausse, avec une croissance des bénéfices par action pour l'indice MSCI Europe estimée à 10,4 % pour 2025, relève la gérante. Le "redémarrage de la dynamique bénéficiaire" européenne "confirme la tendance économique plus positive en Europe et l'amélioration du sentiment des investisseurs où les flux financiers commencent à revenir".

Aux Etats-Unis, le rallye de marché s'est étendu aux secteurs cycliques tels que l'énergie ou les financières. Après avoir privilégié les géants technologiques et les fabricants de semi-conducteurs spécialisés, les investisseurs se tournent désormais vers "les fournisseurs de services cloud, les data centers ou les producteurs d'électricité dont les besoins explosent" pour alimenter les machines de calculs de l'Intelligence Artificielle.

En Asie, les dernières données commerciales chinoises au-dessus des attentes, la levée des restrictions sur l'achat de biens immobiliers, ainsi que la probable suppression de la taxe sur les dividendes "ont contribué à améliorer le sentiment à l'égard du marché et alimenté le retour des flux sur la zone".