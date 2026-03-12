Indivior Pharma glisse après avoir annoncé des plans de vente d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions d'Indivior Pharmaceuticals INDV.O ont baissé de 6,5 % à 30,70 $ avant l'ouverture du marché, suite à l'annonce d'une augmentation de capital ** La société de traitement des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes basée à North Chesterfield, VA, annonce une offre privée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** La société a l'intention d'utiliser ~239 millions de dollars du produit net de l'offre ainsi que des liquidités pour rembourser les emprunts au titre du prêt à terme et du revolver

** Elle prévoit également d'utiliser jusqu'à 75 millions de dollars pour racheter des actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** Sur la base d'environ 125,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars ** Le mois dernier, INDV a déclaré que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 358 millions de dollars, dépassant l'estimation du LSEG de 305,6 millions de dollars, alors que le chiffre d'affaires de Sublocade, son injection de buprénorphine à libération prolongée, a augmenté de 30% pour atteindre 252 millions de dollars

** Jusqu'à la clôture du mercredi, l'action a baissé de 8,5 % depuis le début de l'année, mais a plus que triplé au cours des 12 derniers mois

** Les 7 analystes sont tous optimistes sur le titre, y compris 2 "achat fort"; PT médian de 48 $, selon les données de LSEG