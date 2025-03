Inditex: sanctionné après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Inditex dévisse de 7% à Madrid après la publication de ses résultats annuels, avec un bénéfice net en croissance de 9% à 5,87 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 8,9% à un peu plus de 10,7 milliards.



Outre une gestion des coûts disciplinée et une marge brute vigoureuse, le groupe textile espagnol -maison-mère notamment de Zara- revendique une croissance de 7,5% de son chiffre d'affaires (+10,5% à changes constants), à plus de 38,6 milliards d'euros.



Il indique toutefois que sur les premières semaines du nouvel exercice (soit du 1er février au 10 mars), ses ventes en magasins et sur Internet ne se sont accrues que de 4%, à changes constants et hors un effet calendaire.



Le conseil d'administration d'Inditex proposera à sa prochaine AG un dividende en augmentation de 9% à 1,68 euro par action au titre de 2024, un dividende qui serait versé en deux moitiés égales les 2 mai et 3 novembre prochains.





