Inditex: délaissé après des trimestriels décevants information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Inditex lâche 5% à Madrid, après la publication par le groupe textile de ses comptes pour son troisième trimestre comptable, marqués par un BPA de 0,54 euro et un profit imposable de 2,2 milliards d'euros, inférieurs de respectivement 5% et 6% aux attentes de RBC.



Le propriétaire espagnol des enseignes Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti a aussi manqué les prévisions du broker canadien aux niveaux de sa marge brute (à 61,5% contre 61,9%) et de ses ventes (à 9,4 milliards d'euros contre 9,5 milliards).



Inditex a dévoilé une croissance de 9% de ses ventes hors effets de changes depuis le début de son quatrième trimestre, légèrement inférieure aux 10% anticipés par RBC qui maintient son opinion 'performance de marché' et son objectif de cours de 52 euros.





Valeurs associées INDITEX 51,24 EUR Sibe -6,26%