Inditex affiche des performances meilleures que prévu
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 08:55
Sur son 3e trimestre comptable, il a vu son résultat net augmenter de 9% à 1,8 milliard d'euros et son profit opérationnel (EBIT) croitre de 11,2% à 2,4 MdsEUR, dépassant ainsi un consensus qui était de 2,25 MdsEUR selon Jefferies.
Inditex a vu sa marge brute s'améliorer de 0,8 point à 62,2% pour des ventes en croissance de 4,9% (+8,4% en monnaies locales) à 9,8 MdsEUR, un niveau là-aussi au-dessus des environs 9,7 MdsEUR attendus en moyenne d'après le broker.
L'exploitant d'enseignes telles que Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti fait aussi part d'un bon démarrage pour son 4e trimestre comptable, ses collections automne/hiver recevant selon lui un accueil favorable de la part de sa clientèle.
Ainsi, sur le mois de novembre, Inditex revendique une croissance de 10,6% de ses ventes en magasins et en ligne en monnaies locales, alors que le consensus table sur une progression d'un peu moins de 8% sur le trimestre, d'après Jefferies.
