Indie Semiconductor s'effondre après l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars -

** Indie Semiconductor INDI.O : baisse de 14,9 % en pré-marché à 2,69 $, son plus bas niveau depuis neuf mois, après avoir obtenu une augmentation de capital

** Le développeur de capteurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite a annoncé tôt mercredi le prix () d'o

ffre

privée d'obligations convertibles (OC) de 150 millions de dollars à 4 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 3,87 $ représente une prime de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 3,16 $

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter environ 104 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,50 % échéant en 2027, le reste étant destiné au fonds de roulement et à d'autres fins, y compris des acquisitions potentielles

** INDI, basée à Aliso Viejo, Californie, a une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars

** Les actions ont terminé mardi en baisse de 7%, en baisse de 10,5% depuis le début de l'année

** 6 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 estime qu'elle est "conservée"; PT médian de 6 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

INDIE SMICNDCT RG-A
3,1600 USD NASDAQ -7,06%
