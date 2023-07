Indices boursiers en baisse, rendements des bons du Trésor en hausse

Amundi

Baisse de l'indice des prix manufacturiers en juin aux États-Unis, volatilité des marchés boursiers, augmentation des rendements des bons du Trésor américain à 2 ans… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La semaine s'est terminée avec la plupart des indices boursiers à la baisse et les rendements des bons du Trésor américain à la hausse.

L'économie américaine a créé 209 000 emplois en juin, un chiffre inférieur aux attentes. La masse salariale privée, en revanche, a augmenté de 497 000, bien plus que prévu. Cela a fait craindre une reprise du cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), entraînant une baisse des marchés boursiers et une hausse des rendements des bons du Trésor américain. Les indices S&P et Nasdaq ont baissé de -0,9 %, le Dow Jones de - 1,07 %, l'Eurostox 50 de -3,7 %, et le MSCI EM de -0,5 %. Le cours du pétrole brut, de l'or et du cuivre étaient en hausse. Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans a atteint 5 % tandis que celui à 10 ans s'est hissé à 4,06 %.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :