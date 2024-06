Indice FAO : le prix du sucre en baisse en mai

(AOF) - L'indice FAO des prix du sucre s'est établi en moyenne à 117,1 points en mai et recule de 7,5 % par rapport à avril. Il s'agit de la troisième baisse mensuelle consécutive de l'indice, qui est en recul de 25,5% par rapport à sa valeur de mai 2023 et tombe à son plus bas niveau depuis janvier 2023. La chute des prix internationaux du sucre en mai s'explique principalement par le bon démarrage de la nouvelle campagne de récolte au Brésil, qui a bénéficié de conditions météorologiques favorables ayant contribué à l'amélioration des prévisions relatives à l'offre mondiale.

L'accroissement des disponibilités exportables au Brésil et la baisse des prix internationaux du pétrole brut ont également accru la pression baissière sur les prix mondiaux du sucre.