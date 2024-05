Indice FAO : le prix de la viande en hausse en avril

Les prix de la viande d'ovins sont légèrement repartis à la hausse, les acteurs du marché s'attendant à un resserrement saisonnier de l'offre en Océanie. En revanche, les prix de la viande porcine ont modérément fléchi, en raison de la torpeur de la demande interne en Europe de l'ouest et d'une demande restée atone dans les principaux pays importateurs, en particulier en Chine.

(AOF) - L'indice FAO des prix de la viande a enregistré une valeur moyenne de 116,3 points en avril, soit 1,6% de plus qu'en mars. Il s'agit de la troisième hausse mensuelle d'affilée de l'indice, qui s’établit à un niveau légèrement inférieur (0,4 %) à celui d'il y a un an. En avril, les prix internationaux de la viande de volaille ont augmenté, sous l'effet de la stabilité des achats à l'importation dans les pays du Moyen-Orient, sur fond de problèmes de production persistants dus à des épidémies de grippe aviaire.

