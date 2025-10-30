Indian Oil s'associe à Vitol pour développer le commerce mondial, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 29 octobre avec une déclaration de Trafigura niant avoir eu des pourparlers avec Indian Oil, dans le 10e paragraphe) par Nidhi Verma

HYDERABAD, 30 octobre - Indian Oil IOC.NS prévoit de signer un accord au début de l'année prochaine pour former une coentreprise avec le négociant mondial Vitol, alors que le raffineur public cherche à étendre sa présence dans le commerce international du brut et des carburants, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision marque un changement stratégique pour le plus grand raffineur indien, qui cherche à copier les grandes compagnies pétrolières mondiales comme Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L en tirant parti de l'expertise de Vitol en matière de négoce et de son réseau mondial.

La coentreprise, qui sera basée à Singapour, fonctionnera initialement pendant cinq à sept ans, a déclaré la source, ajoutant qu'une clause de sortie sera incluse pour les deux partenaires.

Indian Oil, avec sa filiale Chennai Petroleum, contrôle environ 31 % des 5,17 millions de barils par jour (bpd) de la capacité de raffinage de l'Inde. La société négocie actuellement du pétrole et du carburant principalement pour ses propres raffineries, mais elle souhaite désormais devenir un acteur mondial, a déclaré la source. La source n'a pas souhaité être identifiée par son nom en raison du caractère sensible de l'affaire.

Le partenariat avec Vitol aidera Indian Oil à réduire ses coûts d'approvisionnement en brut sur les marchés au comptant et à améliorer ses marges en accédant à de nouveaux acheteurs, a ajouté la source.

La coentreprise aidera également le négociant mondial de carburants à renforcer sa position en Inde, qui cherche à se positionner en tant que centre mondial de raffinage. L'Inde est le troisième consommateur et importateur de pétrole au monde.

L'Inde portera sa capacité de raffinage de brut à environ 6,2 millions de bpj d'ici 2030, avec des plans à long terme pour atteindre 8 à 9 millions de bpj, a déclaré mardi le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri.

Il a déclaré que l'expansion de la capacité de raffinage consolidera la position de l'Inde parmi les trois principaux centres de raffinage au niveau mondial, étant donné qu'environ 20 % de la capacité de raffinage mondiale actuelle - quelque 100 raffineries - risquent de fermer d'ici à 2035.

Indian Oil a eu des entretiens avec plusieurs sociétés, dont BP BP.L , Trafigura et TotalEnergies TTEF.PA , avant de s'associer à Vitol, a déclaré la source.

Trafigura a nié avoir eu de telles discussions.

"Aucune discussion de ce type n'a eu lieu", a déclaré Trafigura.

Le raffineur importe la majeure partie du brut traité dans ses 10 installations, qui ont une capacité combinée de 1,62 million de bpj. Le projet d'entreprise devrait aider Indian Oil à exporter des carburants raffinés et à exploiter les canaux de distribution de Vitol.