 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indian Oil et HPCL achètent 2 millions de barils de pétrole vénézuélien à Trafigura, selon des sources
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les raffineurs indiens diversifient leurs importations pour remplacer le pétrole russe

*

Premier achat de pétrole vénézuélien par HPCL, l'IOC a une expérience préalable

*

Les États-Unis affirment que l'Inde s'est engagée à mettre fin aux importations de pétrole russe

*

New Delhi n'a pas annoncé l'arrêt des achats russes

(Ajoute des détails aux paragraphes 2, 6 et 7, et des informations générales aux paragraphes 8 et 12) par Nidhi Verma

Les raffineurs indiens Indian Oil Corp IOC.NS et Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS ont acheté ensemble 2 millions de barils de brut Merey au Venezuela pour livraison dans la seconde moitié d'avril, ont déclaré deux sources commerciales au courant de l'accord.

Le brut sera transporté sur un seul très grand transporteur de brut, l'IOC prenant environ 1,5 million de barils et HPCL environ 500 000 barils, et devrait arriver sur la côte est de l'Inde, ont déclaré les sources, ajoutant que le vendeur était Trafigura.

L'achat souligne les efforts des raffineurs indiens pour diversifier leurs importations afin de remplacer en partie le pétrole russe, qu'ils évitent pour aider New Delhi à conclure un accord commercial avec Washington.

CRU/TENDA

L'achat de pétrole vénézuélien est le premier effectué par HPCL, l'IOC, le principal raffineur du pays, ayant déjà acheté du pétrole vénézuélien en 2024, selon les données compilées par Reuters.

Les entreprises indiennes ne commentent pas les appels d'offres au comptant en raison d'accords de confidentialité. Trafigura s'est refusé à tout commentaire.

HPCL a déclaré en janvier qu'elle recherchait du pétrole vénézuélien pour le traiter dans sa raffinerie de 300 000 barils par jour à Visakhapatnam, dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud-est du pays, qui a récemment été modernisée pour traiter le pétrole lourd. L'IOC traitait auparavant le Merey dans sa raffinerie de Paradip, dans l'État d'Odisha, à l'est du pays.

Le prix du Merey est fixé par rapport à la référence de Dubaï et reflète les taux similaires auxquels Reliance Industries RELI.NS a acheté du pétrole vénézuélien au négociant Vitol, a déclaré l'une des deux sources commerciales, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat.

Reliance, l'opérateur du plus grand complexe de raffinage au monde, a acheté 2 millions de barils de pétrole vénézuélien pour livraison en avril à Vitol avec une décote d'environ 6,50 à 7 dollars par baril par rapport à l'ICE Brent, ont déclaré précédemment les sources à Reuters.

Vitol et Trafigura ont obtenu des licences américaines pour

vendre du pétrole vénézuélien après l'opération militaire américaine du mois dernier visant à capturer le président Nicolas Maduro .

Les raffineurs de pétrole sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont du mal à absorber l'augmentation rapide des cargaisons vénézuéliennes, laissant certains volumes invendus, selon les négociants et les données d'expédition.

Les États-Unis et l'Inde se sont rapprochés d'un pacte commercial , annonçant un cadre pour un accord qu'ils espèrent conclure d'ici mars et qui abaisserait les droits de douane et renforcerait la coopération économique.

Bien qu'une déclaration américano-indienne sur le cadre commercial ne mentionne pas le pétrole russe, le président Donald Trump a annulé ses droits de douane de 25 % sur les produits indiens, imposés en raison des achats de pétrole russe, car, a-t-il dit, New Delhi s'est "engagé à cesser directement ou indirectement" d'importer du pétrole russe.

New Delhi n'a pas officiellement annoncé son intention d'arrêter les importations de pétrole russe.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,67 USD Ice Europ -0,63%
Pétrole WTI
63,16 USD Ice Europ -0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine
    information fournie par AFP 09.02.2026 10:26 

    La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à Google au Texas
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 10:23 

    TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français. L'énergie proviendra de deux ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank