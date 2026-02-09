Indian Oil et HPCL achètent 2 millions de barils de pétrole vénézuélien à Trafigura, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les raffineurs indiens diversifient leurs importations pour remplacer le pétrole russe

*

Premier achat de pétrole vénézuélien par HPCL, l'IOC a une expérience préalable

*

Les États-Unis affirment que l'Inde s'est engagée à mettre fin aux importations de pétrole russe

*

New Delhi n'a pas annoncé l'arrêt des achats russes

(Ajoute des détails aux paragraphes 2, 6 et 7, et des informations générales aux paragraphes 8 et 12) par Nidhi Verma

Les raffineurs indiens Indian Oil Corp IOC.NS et Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS ont acheté ensemble 2 millions de barils de brut Merey au Venezuela pour livraison dans la seconde moitié d'avril, ont déclaré deux sources commerciales au courant de l'accord.

Le brut sera transporté sur un seul très grand transporteur de brut, l'IOC prenant environ 1,5 million de barils et HPCL environ 500 000 barils, et devrait arriver sur la côte est de l'Inde, ont déclaré les sources, ajoutant que le vendeur était Trafigura.

L'achat souligne les efforts des raffineurs indiens pour diversifier leurs importations afin de remplacer en partie le pétrole russe, qu'ils évitent pour aider New Delhi à conclure un accord commercial avec Washington.

CRU/TENDA

L'achat de pétrole vénézuélien est le premier effectué par HPCL, l'IOC, le principal raffineur du pays, ayant déjà acheté du pétrole vénézuélien en 2024, selon les données compilées par Reuters.

Les entreprises indiennes ne commentent pas les appels d'offres au comptant en raison d'accords de confidentialité. Trafigura s'est refusé à tout commentaire.

HPCL a déclaré en janvier qu'elle recherchait du pétrole vénézuélien pour le traiter dans sa raffinerie de 300 000 barils par jour à Visakhapatnam, dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud-est du pays, qui a récemment été modernisée pour traiter le pétrole lourd. L'IOC traitait auparavant le Merey dans sa raffinerie de Paradip, dans l'État d'Odisha, à l'est du pays.

Le prix du Merey est fixé par rapport à la référence de Dubaï et reflète les taux similaires auxquels Reliance Industries RELI.NS a acheté du pétrole vénézuélien au négociant Vitol, a déclaré l'une des deux sources commerciales, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat.

Reliance, l'opérateur du plus grand complexe de raffinage au monde, a acheté 2 millions de barils de pétrole vénézuélien pour livraison en avril à Vitol avec une décote d'environ 6,50 à 7 dollars par baril par rapport à l'ICE Brent, ont déclaré précédemment les sources à Reuters.

Vitol et Trafigura ont obtenu des licences américaines pour

vendre du pétrole vénézuélien après l'opération militaire américaine du mois dernier visant à capturer le président Nicolas Maduro .

Les raffineurs de pétrole sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont du mal à absorber l'augmentation rapide des cargaisons vénézuéliennes, laissant certains volumes invendus, selon les négociants et les données d'expédition.

Les États-Unis et l'Inde se sont rapprochés d'un pacte commercial , annonçant un cadre pour un accord qu'ils espèrent conclure d'ici mars et qui abaisserait les droits de douane et renforcerait la coopération économique.

Bien qu'une déclaration américano-indienne sur le cadre commercial ne mentionne pas le pétrole russe, le président Donald Trump a annulé ses droits de douane de 25 % sur les produits indiens, imposés en raison des achats de pétrole russe, car, a-t-il dit, New Delhi s'est "engagé à cesser directement ou indirectement" d'importer du pétrole russe.

New Delhi n'a pas officiellement annoncé son intention d'arrêter les importations de pétrole russe.