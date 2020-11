Indépendance et Expansion AM rejoint un réseau de gérants indépendants

(NEWSManagers.com) - Le réseau de gérants indépendants Group of Boutique Asset Managers (GBAM) vient d'accueillir en son sein William Higgons, le fondateur et dirigeant de la firme française Indépendance et Expansion AM, spécialisée dans la gestion " value" .

Créée en 1992, Indépendance et Expansion gère deux fonds actions de petites capitalisations : France small et Europe small. A fin septembre, le premier disposait de 136 millions d'euros d'encours, et le second 12,7 millions d'euros.

Parmi les principaux membres du réseau, on retrouve les Français NewAlpha AM et Amiral Gestion, mais aussi Fisch AM, Skagen Funds, ou encore Azvalor.