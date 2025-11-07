Indépendance AM passe sous les 5% du capital de Dékuple
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:58
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 208 074 actions Dékuple représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 2,89% des droits de vote de cette société spécialiste du marketing cross-canal.
Valeurs associées
|20,100 EUR
|Euronext Paris
|+2,29%
A lire aussi
-
Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix ... Lire la suite
-
Sébastien Paillet, président et co-fondateur de ScaleX Invest, dévoile les enseignements de son baromètre 2025 sur les IPOs tech en Europe. Performances décevantes, retrait de Believe, bilan mitigé d’OVHcloud, frémissement en 2024… Pourquoi les startups européennes ... Lire la suite
-
Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite
-
Julie Huguet (Mission French Tech) : "Malgré l'instabilité en France, il fait toujours bon entreprendre !"
Lancé en 2023, le programme French Tech 2030 revient avec une nouvelle salve d'entreprises à propulser. Départ de Criteo aux États-Unis, condamnation de Doctolib, fiscalité, financement, rachats en berne… Comment éviter la fuite des talents et des licornes ? Quels ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer