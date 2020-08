Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inde-Record mondial de cas de coronavirus pour le 18e jour consécutif Reuters • 25/08/2020 à 17:31









BOMBAY, 25 août (Reuters) - Pour le dix-huitième jour consécutif, l'Inde a fait état mardi du chiffre le plus élevé au monde de nouveaux cas de contamination au coronavirus, loin devant les Etats-Unis et le Brésil, montre un décompte de Reuters basé sur des données officielles. Alors qu'il avait fallu près de six mois (de la fin janvier, à juillet) pour atteindre 1,6 million de cas, le nombre de nouvelles contaminations depuis début août atteint déjà 1,5 million supplémentaires, ce qui porte le total à 3,1 millions de cas de contamination et fait de l'Inde le troisième pays le plus touché par le coronavirus en nombre de cas après les Etats-Unis et le Brésil. Sur les 24 dernières heures, le nombre de nouveaux cas confirmés a atteint 60.975 selon le ministère fédéral de la Santé. Le nombre de décès, lui, reste resté relativement contenu, à 58.390, soit 1,84% du nombre total de cas, bien en dessous du taux de mortalité de 3,4% enregistré à l'échelle mondiale. Le Premier ministre, Narendra Modi, s'est dit rassuré par un taux de guérison élevé, qui ressort à environ 75% selon les données du ministère fédéral de la Santé. Dans la course au développement d'un vaccin, le ministère a annoncé que l'Inde avait entamé des discussions avec la Russie à propos du Spoutnik V, le vaccin expérimental développé par Moscou. (Shilpa Jamkhandikar, version française Flora Gomez, édité par Marc Angrand)

