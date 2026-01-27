 Aller au contenu principal
Inde et UE ont finalisé un accord commercial historique, dit Modi
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 08:06

(Retire la référence d'un accord représentant un quart de l'économie mondiale §1 et du marché indien le plus important au monde §2)

L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique, a déclaré mardi le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations plus délicates avec les Etats-Unis.

Cet accord, scellé après deux décennies de négociations discontinues, devrait permettre à l'UE de disposer d'un vaste accès au marché indien.

"Hier, un grand accord a été signé entre l'Union européenne et l'Inde", a salué Narendra Modi. "Cet accord va apporter des opportunités majeures" à la population indienne et aux populations européennes, a-t-il ajouté.

Un sommet entre le dirigeant indien et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est prévu dans la journée à New Delhi et devrait donner lieu à une annonce conjointe, avec des précisions sur l'accord.

L'UE est le principal partenaire commercial de l'Inde. Les échanges bilatéraux ont atteint 136,5 milliards de dollars sur le dernier exercice fiscal ayant pris fin en mars 2025.

Un représentant indien au fait de la question avait déclaré lundi que l'accord serait soumis à un examen juridique qui devrait prendre environ six mois. "Nous nous attendons à ce que l'accord entre en vigueur dans l'année", a-t-il dit.

(Shivangi Acharya et Manoj Kumar; version française Jean Terzian)

