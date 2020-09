Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inde et Chine d'accord pour travailler à une désescalade Reuters • 05/09/2020 à 09:58









NEW DELHI, 5 septembre (Reuters) - L'Inde et la Chine sont convenus d'oeuvrer à un accord pour réduire les tensions à leur frontière commune, annonce samedi le ministère indien de la Défense. "Aucune partie ne devra prendre de mesure susceptible de compliquer la situation ou de conduire à une escalade de la situation dans les zones frontalières", a ajouté le ministère, à l'issue d'une rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays. L'armée indienne a accusé cette semaine son homologue chinoise d'avoir violé le compromis conclu entre les deux pays dans la région du Ladakh et de s'être livré à des mouvements militaires provocateurs le long de la ligne de contrôle (LAC) qui sert de facto de frontière entre les deux pays. La Chine, pour sa part, a accusé fin août l'Inde d'avoir enfreint la LAC et pressé New Delhi de retirer ses troupes à leur frontière commune, au risque d'accroître les tensions entre les deux puissances nucléaires. (Alasdair Pal, version française Jean-Stéphane Brosse)

