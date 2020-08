Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inde-Deux morts lors de l'atterrissage raté d'un avion d'Air India Reuters • 07/08/2020 à 18:14









CHENNAI, Inde, 7 août (Reuters) - Deux personnes sont présumées mortes et 35 autres ont été blessées dans l'atterrissage raté d'un avion d'Air India vendredi à l'aéroport de Calicut, dans le sud de l'Inde, a déclaré la police. L'appareil, qui venait de Dubai et transportait 191 passagers, a atterri au-delà de la piste. "Nous pensons qu'il y a deux morts et 35 blessés, nous sommes encore en pleine opération de secours", a déclaré un responsable de la police. Le fuselage de l'appareil s'est brisé en deux, ont également rapporté des télévisions locales. (Sanjeev Miglani, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.