Incyte progresse après que la thérapie par anticorps a montré son potentiel dans les cancers rares du sang

8 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O en hausse de 2,4 % à 105 $ avant la mise sur le marché

** INCY a déclaré dimanche que son traitement expérimental par anticorps, INCA033989, a montré des réductions significatives de la taille de la rate et des symptômes chez les patients atteints d'un type de cancer du sang rare

** La thérapie est testée chez des patients atteints de myélofibrose (MF), qui endommage la moelle osseuse, et chez ceux atteints de thrombocytémie essentielle (ET), une maladie dans laquelle la moelle produit trop de plaquettes, ce qui augmente le risque de caillots sanguins ou d'hémorragie

** Le traitement, testé seul et avec le médicament anticancéreux Jakafi, a amélioré l'anémie et réduit les mutations CALR chez les patients atteints de myélofibrose, ce qui suggère qu'il pourrait modifier l'évolution de la maladie, selon les premières données de l'essai

** Leerink Partners estime que le programme mCALR d'Incyte pourrait générer des ventes annuelles maximales d'environ 870 millions de dollars pour la myélofibrose et d'environ 1 milliard de dollars pour la thrombocytémie essentielle

** L'action a progressé de 48,4 % depuis le début de l'année