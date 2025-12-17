 Aller au contenu principal
Incyte en hausse après que la Commission européenne a élargi l'utilisation d'un médicament contre le cancer
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:40

17 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O augmentent de 1,9 % à 98,83 $

** Incyte déclare que la Commission européenne a approuvé son médicament contre le cancer Minjuvi en combinaison avec le lénalidomide et le rituximab

** La nouvelle approbation élargit l'utilisation pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire après au moins une ligne de traitement systémique

** Le FL est un type de cancer qui se développe dans le système lymphatique, une partie du système immunitaire

** Minjuvi a déjà été approuvé par la CE en association avec le lénalidomide pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 42,2 % depuis le début de l'année

