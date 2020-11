Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inculpé par le tribunal spécial, le président kosovar démissionne Reuters • 05/11/2020 à 12:49









(Actualisé avec citations, contexte) PRISTINA, 5 novembre (Reuters) - Le président kosovar Hashim Thaçi a démissionné jeudi après la confirmation de son inculpation par le tribunal spécial chargé des crimes de guerre commis au Kosovo. Il doit répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des faits commis entre 1998 et 2000 pendant l'insurrection de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), dont il a été l'un des dirigeants. "Je démissionne aujourd'hui de mes fonctions de président", a déclaré Hashim Thaçi, lors d'une conférence de presse, ajoutant avoir été informé que le procureur du tribunal spécial avait confirmé son inculpation. "Il ne me permettra pas de comparaître devant le tribunal en tant que président. Par conséquent, afin de protéger l'intégrité de l'Etat, je démissionne aujourd'hui", a-t-il ajouté. En juin dernier, il avait protesté contre sa mise en accusation, déclarant qu'il ne démissionnerait pas à moins qu'un juge confirme la tenue d'un procès. Les Chambres spécialisées pour le Kosovo le soupçonnent de près de 100 meurtres commis pendant la guerre. Il nie toute responsabilité. (Bardh Krasniqi version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

