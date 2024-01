(AOF) - Les compagnies aériennes américaines United Airlines et Alsaka Airlines ont détecté, lundi, des "équipements mal fixés" sur certains Boeing 737 Max 9. United Airlines indique que des "boulons nécessitaient d'être resserrés" lors de vérifications sur les portes condamnées de ses appareils Boeing. Ces vérifications interviennent après que l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) a demandé des inspections sur 171 Boeing 737 Max 9, qui sont cloués au sol depuis vendredi. En recul de 8% hier, Boeing perd 1% en avant-Bourse.

Incident Boeing : United Airlines et Alaska Airlines évoquent des "équipements mal fixés"

