Incendies en Californie, premières estimations de pertes par Berenberg

(AOF) - " Bien que les incendies soient toujours en cours, et tout en étant conscients du coût humain des événements en cours, notre première impression est qu'il est peu probable qu'ils entraînent une perte importante en termes de bénéfices en 2025 pour les réassureurs que nous couvrons " signale Berenberg à propos des incendies de Los Angeles. En Bourse, l’action Scor perd 1,14% à 24,36 euros et ses concurrents, Swiss Re et Munich Re, 1,19% à 533,60 francs suisses et 1,42% à 487,20 euros.

Le bureau d'études estime que les incendies de Californie pourraient coûter environ 220 millions d'euros à Munich Re, 160 millions de dollars à Swiss Re, 50 millions d'euros à Scor et 180 millions d'euros à Hannover Re. Mais, souligne l'analyste, si ces pertes ces peuvent sembler importantes en termes de bénéfices avant impôt attendus cette année, elles n'affecteront les résultats que si elles dépassent les budgets consacrés aux catastrophes naturelles par les réassureurs.

S'agissant de l'impact sur le ratio combiné, indicateur clé du secteur, le broker l'évalue à 0,7 point pour Swiss Re, à 0,8 point pour Scor et Munich Re et à environ 1% pour Hannover Re.

Berenberg anticipe une facture moins lourde que celle des incendies de Camp et de Woolsey en 2018, qui avaient coûté 16 milliards de dollars au secteur: entretemps le point d'attachement, c'est-à-dire le seuil à partir duquel commence la responsabilité de l'assureur, a été nettement relevé. Par ailleurs, il fait remarquer les incendies ont principalement touché des propriétés résidentielles plutôt que commerciales ou industrielles.

Berenberg dispose de moins d'informations sur l'impact des incendies sur les trois assureurs composites, Allianz, Axa et Zurich, mais prévoit que Zurich sera probablement la plus touchée des trois, étant potentiellement exposé à la fois en tant qu'assureur de lignes commerciales et en tant que réassureur de Farmers, deuxième plus grand assureur primaire en Californie.