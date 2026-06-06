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Incendie à la raffinerie d'Antipinsky, en Russie
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 10:33

Un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Antipinsky, la plus grande usine de traitement de pétrole indépendante de Russie, dans la région de Tioumen, ont annoncé samedi les autorités locales via l'application Telegram.

Selon les autorités, l'incendie a été causé par des "violations de procédure" dans l'une des unités de purification et non par une attaque de drone ukrainienne.

Les pompiers ont commencé à éteindre l'incendie et les autorités locales ont indiqué qu'aucune victime n'était à déplorer.

(Reportage de Reuters, version française Elizabeth Pineau)

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