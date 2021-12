Inauguration en Chine du centre de R&D

pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l’aluminium

au travers de la technologie plasma



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce l’inauguration de son centre de Recherche & Développement commun entre sa filiale Europlasma Environmental Technologies et l’Université d’Hangzhou, modèle de coopération internationale multidimensionnelle.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre de coopération avec la ville de LaiXi pour le développement local du Groupe, signé en décembre 2019. Hangzhou est aujourd’hui en Chine une des vingt villes pilotes pour atteindre une neutralité environnementale à grande échelle. Ce partenariat revêt un intérêt stratégique pour l’ensemble des parties qui demeure plus que jamais engagé dans la dépollution mondiale, au service de l’Homme et de son environnement.