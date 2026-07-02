Imricor Medical Systems en hausse après l'autorisation de la FDA américaine pour deux dispositifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juillet - ** Les actions d'Imricor Medical Systems
IMR.AX , cotées à l'ASX, ont progressé de 16,3 % pour atteindre 2,1 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis fin avril
** Le fabricant d’équipements médicaux dont le siège social est situé aux États-Unis a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration pour l’extension de l’indication pédiatrique de son système de cartographie NorthStar et de son cathéter de diagnostic Vision-MR
** Cette autorisation permettrait à la société de commercialiser ces deux produits pour une utilisation chez des patients de tout âge, y compris les enfants et les jeunes adultes
** Le titre affiche une hausse de plus de 30 % depuis le début de l’année
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