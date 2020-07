Implanet : Un S1 infecté par la Covid-19

La pandémie de Covid-19, en réduisant l'activité quotidienne hospitalière, a fortement affecté le chiffre d'affaires d'Implanet au second trimestre (-46%). Le CA du 1er semestre 2020 s'établit à 2,595 M€, en recul de 32% par rapport à 2019. Opinion Achat avec un objectif de cours de 1,44 €.

H1 infected with Covid-19

The Covid-19 pandemic, by reducing daily hospital activity, strongly affected Implanet's second quarter sales (-46%). Sales for the H1 2020 stood at € 2.595 million, down 32% from same period last year. Buy Opinion with a target price of 1.44 €.

Jean-Pierre LOZA Financial Analyst jploza@genesta-finance.com +33 1.45.63.68.87