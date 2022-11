Implanet : T3 2022 en progression et Sanyou au capital

Avec un T3 à +5% YoY à 1,86 M€, Implanet affiche son 3ème trimestre consécutif de croissance. En outre, Implanet vient de renforcer sa trésorerie en réalisant une augmentation de capital avec DPS d'un montant de 2,77 M€. Achat Fort avec un TP de 0,60 €.

Q3 2022 growth and Sanyou as a shareholder

With a Q3 increase by 5% YoY to € 1.86 million, Implanet has posted its third consecutive quarter of growth. In addition, Implanet has just strengthened its cash position by carrying out a capital increase with DPS for an amount of € 2.77 million. Strong Buy with a TP: €0.60.