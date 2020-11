Implanet signe un partenariat de commercialisation au Mexique pour les produits issus de sa plateforme JAZZ®

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 04 novembre 2020 - 17h45 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui l'homologation par Cofepris de ses produits issus de la gamme Rachis JAZZ® et la signature d'un contrat de distribution avec la société Novovascular Technologies, pour leur commercialisation sur le marché mexicain.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, déclare : « La signature de ce nouveau partenariat de distribution, consécutif à l'homologation de nos produits par la Cofepris, nous permet enfin d'être présent au Mexique, premier marché d'Amérique centrale. Le Mexique est historiquement lié à la technique des liens sous-lamaires, exploitée par notre plateforme JAZZ®. L'homologation de nos produits dans cette zone géographique représente une avancée significative et permet à Implanet d'étendre son réseau international de distribution, en ligne avec sa stratégie commerciale et réglementaire. Grâce à cette signature, Implanet poursuit son objectif de nouer des partenariats forts de distribution, modèle ayant déjà fait ses preuves, comme récemment aux États-Unis avec l'homologation du Mariner Cap par SeaSpine. »